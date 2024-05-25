السعودية توقع 5 برامج مع “الصحة العالمية” لصالح اليمن والسودان وسوريا بـ19 مليون دولار

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 مايو 2024

السعودية توقع 5 برامج مع “الصحة العالمية” لصالح اليمن والسودان وسوريا بـ19 مليون دولار

محليات
السعودية توقع 5 برامج مع “الصحة العالمية” لصالح اليمن والسودان وسوريا بـ19 مليون دولار

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم خمسة برامج تنفيذية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لصالح اليمن والسودان وسوريا بقيمة 19 مليونا و 496 ألف دولار أمريكي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وتنص الاتفاقية الأولى على سد النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى في السودان عبر توفير مستهلكات الغسيل الكلوي لتكفي حوالي 235 ألف غسلة، إلى جانب تأمين 100 جهاز غسيل كلوي، ودفع رواتب الأطقم الطبية في 77 مركزاً للغسيل الكلوي، بقيمة 5 ملايين دولار.

ومن خلال الاتفاقية الثانية سيتم تقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و746 ألف دولار أمريكي، لدعم المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا عبر تجهيز 17 مستشفى مركزيًا في المناطق المتأثرة بالزلزال بالأجهزة الطبية الضرورية.

كما تنص الاتفاقية الثالثة على مواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وتنص الاتفاقية الرابعة على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة لخدمة السكان الأكثر احتياجاً في اليمن، بقيمة 3 ملايين و750 ألف دولار أمريكي.

أما الاتفاقية الخامسة والأخيرة تنص على الحد من انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء في اليمن، بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.

 

 

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: