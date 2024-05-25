السعودية توقع 5 برامج مع “الصحة العالمية” لصالح اليمن والسودان وسوريا بـ19 مليون دولار

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم خمسة برامج تنفيذية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لصالح اليمن والسودان وسوريا بقيمة 19 مليونا و 496 ألف دولار أمريكي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وتنص الاتفاقية الأولى على سد النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى في السودان عبر توفير مستهلكات الغسيل الكلوي لتكفي حوالي 235 ألف غسلة، إلى جانب تأمين 100 جهاز غسيل كلوي، ودفع رواتب الأطقم الطبية في 77 مركزاً للغسيل الكلوي، بقيمة 5 ملايين دولار.

ومن خلال الاتفاقية الثانية سيتم تقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و746 ألف دولار أمريكي، لدعم المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا عبر تجهيز 17 مستشفى مركزيًا في المناطق المتأثرة بالزلزال بالأجهزة الطبية الضرورية.

كما تنص الاتفاقية الثالثة على مواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وتنص الاتفاقية الرابعة على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة لخدمة السكان الأكثر احتياجاً في اليمن، بقيمة 3 ملايين و750 ألف دولار أمريكي.

أما الاتفاقية الخامسة والأخيرة تنص على الحد من انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء في اليمن، بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.