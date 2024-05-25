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25 مايو 2024

وزيرة الدفاع الإسبانية تصف حرب غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”

دوليات
وزيرة الدفاع الإسبانية تصف حرب غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، اليوم السبت، الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع مسؤولين إسرائيليين للتعليق اليوم السبت الذي يوافق عطلة دينية.

وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون “تي.في.إي” الرسمي، ويأتي هذا التعليق ترديداً لما قالته يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني التي وصفت قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.

وقالت روبليس خلال المقابلة، التي تناولت كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا وصراعات في أفريقيا، “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.

وأضافت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين ليس تحركا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة في “إنهاء العنف في غزة”.

وأردفت مؤكدة “هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم”.

وقال وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم السبت، “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت (قرار) وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية ونطالب بتطبيقها”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد ذكر، الأربعاء، أنه إذا اعترفت المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سيزيد من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.

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