مانشستر يونايتد يُتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي

تُوج فريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 30، كوبي ماينو في الدقيقة 39.

وأحرز جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 87.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تأهل للدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطي عقبة كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، فيما صعد مانشستر سيتي لذات الدور بعدما فاز على تشيلسي بهدف نظيف.