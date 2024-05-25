التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعُلن التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، والتي ستقام بعد قليل، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا بدون أهداف مع الترجي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس يوم السبت الماضي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، بيرسي تاو، أكرم توفيق، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الترجي أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة، محمد بن علي، ياسين مرياح.

خط الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.