من الذي أطفأ النور؟

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  • 28 - 29
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  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

25 مايو 2024

من الذي أطفأ النور؟

مقالات الرأي
من الذي أطفأ النور؟ د. عبدالله الكعيد

د. عبدالله الكعيد

ترددتُ قبل إطفاء لمبة صغيرة لم يك لنورها أيّ تأثير يُذكر على المكان أو الطاقة ثم قررت أخيرا إطفاءها. بعد تلك المعركة الصغيرة بداخلي جلستُ أُفكّر وأتخيّل كم مليون لمبة (إن لم يك أكثر) وجهاز كهربائي في هذه الكرة الأرضية موصول (الآن) بالطاقة الكهربائية سواء في المنازل/مكاتب الشركات/المصانع/ المقرّات الحكومية وغيرها (تشفط) ملايين الكيلو واط دون ضرورة، بمعنى آخر: قد تُرِكتْ بإهمال ظناً بأنها لا تستهلك من الطاقة ما يدعو لإغلاقها.

يتندر الناس في بلادنا على المتقاعد وأنه أصبح المسؤول الرئيس والمتفرّغ لإطفاء اللمبات كناية عن وقت الفراغ الطويل الذي يعيشه ولم يجد ما يُشغل به ذلك الوقت غير رصد ومتابعة المصابيح والأفياش. مع أن كاتب هذه السطور يرى تلك الحكاية بشكل مختلف تماما فلربما أصبح لدى ذلك المتقاعد الحكيم الوقت كي يراجع الممارسات الخاطئة التي لم تُلفت انتباهه وقت انهماكه بالعمل وانشغاله بمسؤوليات الوظيفة.

لو نظرنا من زاوية أوسع لأدركنا بأن تلك الحكاية التي لا يُلقي لها الكثير من الناس الاهتمام المطلوب ذات مساس مباشر بمستقبل كوكب الأرض وحياة الأجيال القادمة التي قد تتأثر بشح مصادر الطاقة المختلفة في ظل إسرافنا واستهلاكنا الطاقة لغير حاجة.

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