أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام ريال بيتيس في المباراة التي ستقام بالدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الليجا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة، وكان الفريق الملكي قد تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه.

فيما يأتي ريال بيتيس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 56 نقطة، جمعهم من خوضه 37 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر في 9 مواجهات.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشوفيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور.