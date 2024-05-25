صفقة انتقال رافا سيلفا إلى نادي الشباب مهددة بالفشل

أصبحت صفقة انتقال البرتغالي رافا سيلفا لاعب فريق بنفيكا إلى نادي الشباب، خلال موسم الانتقالات الصيفية مهددة بالفشل.

وأوضحت قنوات الكأس عبر الحساب الرسمي في منصة “أكس” بأن صفقة انتقال البرتغالي رافا سيلفا لنادي الشباب السعودي في طريقها للفشل، بعد عدم تلقى الإدارة موافقة رسمية من لجنة الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين السعودي حتى الآن.

وخسر فريق الشباب في آخر ظهور له ببطولة الدوري السعودي، أمام الاتفاف بهدف نظيف، في الجولة الثالثة والثلاثين.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الفتح بعد غد الإثنين، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، حيث خاض الليوث 33 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 14 لقاء.