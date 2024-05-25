مسؤولون إسرائيلون: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح، لاعتبارات سياسية وعسكرية.

وكان وزراء إسرائيليون، رفضوا، الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وتعهدوا بمواصلة العدوان لتحرير الرهائن وإلحاق الهزيمة بحركة “حماس”.

وحُكم المحكمة الدولية هو الأحدث في سلسلة خطوات اتُخذت في الأسابيع القليلة الماضية فاقمت عزلة إسرائيل دولياً بسبب سلوكها خلال الحرب في غزة التي أودت بحياة ما يقرب من 36 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.