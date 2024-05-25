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فريق التحرير

25 مايو 2024

المستشار السابق لترامب لـ”الوئام”: الاتفاق السعودي الأمريكي يخدم المنطقة العربية بأكملها

دوليات
المستشار السابق لترامب لـ”الوئام”: الاتفاق السعودي الأمريكي يخدم المنطقة العربية بأكملها

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى توطيد علاقتها أكثر بالسعودية، وتتواصل الجهود بين واشنطن والرياض لعقد اتفاق ثنائي جديد بين البلدين في مجالي الأمن الدفاعي والطاقة النووية السلمية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العاصمتين.

وتواصلت اللقاءات بين قادة البلدين، واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، مطلع الأسبوع الماضي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن وقف الحرب في قطاع غزة.

كما بُحِثت الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين، بما يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

في نفس السياق، يقول الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، إن “المباحثات بشأن الاتفاق السعودي الأمريكي، تطور مهم ويخدم الجميع”، موضحا أن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تُريد من خلال هذا الاتفاق تعزيز إنجازاتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد فشلها في أفغانستان، بالإضافة إلى الفشل في إيقاف حربي أوكرانيا وغزة، كما أنها تواجه معارضة داخلية شرسة من الجمهوريين، وتُريد أن تُحرز نصرا سياسيا بتوقيع اتفاق دفاعي مع السعودية”.

ويضيف وليد فارس، الخبير في السياسة الأمريكية، أن “القيادة السعودية اتخذت قرارا بالاستقلال السيادي لجميع تحركاتها الخارجية، بعد ما رأته من إخفاقات من إدارة الرئيس بايدن في الشرق الأوسط، فقررت السعودية أن تُنظم علاقاتها الدولية، بناء على مصلحتها القومية، وتطور العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية عربيًا، خير مثال”.

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