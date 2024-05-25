الربيعة: السعودية نموذج للعمل الإنساني عالمياً.. والمساعدات تصل إلى 44 دولة

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن مساعدات السعودية الإغاثية وصلت إلى 44 دولة.

وقال الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “المملكة نموذج على العمل الإنساني عالمياً، وسندشن سفينة المساعدات الـ7 لإغاثة غزة الأسبوع المقبل”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات مع “الصحة العالمية” ستخدم اليمن وسوريا والسودان.

والتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم السبت، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة بين الجانبين في المجال الصحي، وآلية إيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين حول العالم.

ونوّه تيدروس أدهانوم بالمشاريع والبرامج الطبية التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضعي الصحي للمحتاجين في مختلف البلدان.