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25 مايو 2024

انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية لجميع الطلاب والطالبات غداً الأحد

محليات
انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية لجميع الطلاب والطالبات غداً الأحد

تنطلق، غدًا الأحد، اختبارات الشفهية والعملية لطلاب التعليم العام في جميع المراحل، وستستمر لمدة ثلاثة أيام حسب توفر الإمكانيات في كل مدرسة وخلال الأيام الدراسية.

تهدف الاختبارات إلى قياس أداء الطلاب وتقييم جوانب عملية وأدائية في المواد الدراسية، مع التركيز على الأداء العملي في الحقيقة وقياس المهارات الحركية والمعرفية.

وتعتبر الاختبارات الشفهية داعمة للاختبارات التحريرية في تقييم الأداء الفعلي للمهارات اللازمة.

وتشمل معايير الاختبارات الشفهية تحديد الأهداف، وكيفية قياسها، وتحديد حد النجاح، بالإضافة إلى تحليل المهارات التي يتعين اختبار الطلاب بها، ويجب على الطلاب استخدام بطاقات تضمن المعايير المرتبطة بمستويات الإتقان، وتحتوي على أسئلة شاملة لموضوعات المنهج الدراسي.

يتطلب إجراء الاختبارات الشفهية والعملية الالتزام بضوابط إجرائية محددة، مثل تهيئة أماكن الاختبارات وتنسيق الجداول بين المعلمين، وإعداد البطاقات قبل الموعد المحدد، والتأكد من عدم التأثير على الجدول الدراسي. يجب أن يقدم المعلمون النموذج الصحيح للإجابة وفهمها بدقة ويعتمدوا على نموذج تقييم الطلاب المعد مسبقًا.

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