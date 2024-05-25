الأهلي يتُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه

نجح النادي الأهلي، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي في مباراة الإياب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف فوز الأهلي الوحيد في المباراة أمام الترجي، رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا بدون أهداف مع الترجي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي الأكثر حصدًا للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 12 لقبًا، حيث فاز الأحمر بهم في الأعوام التالية 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.