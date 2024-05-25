العين بطلًا لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس

حقق فريق العين الإماراتي بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، وذلك بعد الفوز على نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني.

وفاز العين الإماراتي على نظيره يوكوهاما مارينوس بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

والتقى العين مع يوكوهاما مارينوس على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في المباراة التي حظيت بحضور جماهيري كبير.

وسجل خماسية العين في شباك يوكوهاما مارينوس، كلا من سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 8، 67، وكاكو في الدقيقة 33، و لابا كودجو هدفين في الدقيقتين 90+1، 90+5.

وكان فريق العين تعرض لهزيمة أمام فريق يوكوهاما مارينوس، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت باليابان.

جدير بالذكر أن فريق العين الإماراتي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه، وكان أول لقب حصده في عام 2003.