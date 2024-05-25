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25 مايو 2024

اعتماد توزيع المعلمين والمعلمات الجدد.. “التعليم” تُكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

محليات
اعتماد توزيع المعلمين والمعلمات الجدد.. “التعليم” تُكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446هـ، أعلنت وزارة التعليم عن حركة توزيع المعلمين والمعلمات على مختلف مناطق المملكة.

وأعلنت الإدارة العامة لتعليم الرياض، اليوم السبت، حركة توزيع المعلمين والمعلمات، وذلك وفق التعاقد المكاني.

وقالت الإدارة إن الاستعلام عن حركة التوزيع عبر حساب المعلمين والمعلمات، في نظام “نور”، مشيرة إلى أن موعد المباشرة للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.

كما أقرت إدارة تعليم الطائف حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد وفق التعاقد المكاني.

وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور سعيد الغامدي أن حركة التوزيع شملت 395 معلماً ومعلمة، منهم 45 معلماً و350 معلمة، مضيفاً أن التوزيع تلبية لسد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات واستقرار البيئة المدرسية.

واعتمد المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، حركةَ توزيع المعلّمين والمعلّمات المعيّنين الجدد وفق التعاقد المكاني.

وأوضح أن حركة التوزيع شملت 516 معلما ومعلمة؛ منهم 67 معلما وفق 4 تخصصات مختلفة “34 أحياء، و18 فيزياء، و4 مهارات رقمية، و11 كيمياء”، كما شملت 449 معلمة وفق 12 تخصصا مختلفا “33 فيزياء، و7 علوم، و76 أحياء، و119 لغة إنجليزية، و71 رياضيات، و 76 مهارات رقمية، و56 كيمياء، و4 تربية فكرية، و1 توحد، و3 صعوبات تعلم، و2 عوق سمعي، و1 عوق بصري”.

وأضاف “عقدي” أن “التوزيع تلبية لسدّ احتياج المدارس من المعلّمين والمعلّمات واستقرار البيئة المدرسية، مقدّمًا التهنئةَ للمعلّمين والمعلّمات الجدد المعيّنين وفق التعاقد المكاني، ومتمنّيًا لهم التوفيق وتحقيق أهداف العملية التعليمية.

كما اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي توجيه 125 معلمًا ومعلمة من المشمولين بالتعاقد اللائحي للعام الدراسي القادم 1446هـ .

وأوضحت إدارة التعليم، أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس المحافظة و القطاعات التابعة لها روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي وتحقيق الرغبات ما أمكن وفقاً للمفاضلة والاستحقاق.

وأبانت الإدارة أن نتائج توجيه المعلمين متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”.

واعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد بالتعاقد المكاني.

وقالت الإدارة إنه يمكن الاستعلام عن حركة حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد، عبر نظام نور، مشيرة إلى المباشرة ستكون مع بداية العام الدراسي القادم 1446هـ.

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