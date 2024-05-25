سفيان رحيمي: أنا مرتبط بعقد مع نادي العين وأشكر الجماهير السعودية

حرص سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، على توجيه الشكر لجماهير الهلال والنصر.

وتُوج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا اليوم السبت، بعد الفوز على يوكوهاما مارينوس، بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب الدور النهائي.

والتقى العين مع يوكوهاما مارينوس على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في المباراة التي حظيت بحضور جماهيري كبير.

وقال سفيان رحيمي في تصريحات لقناة “SSC”: “شكرًا لجمهور الهلال ولجماهير النصر، وللجمهور السعودي بشكل عام”.

وتابع: “أنا الآن مرتبط بعقد مع نادي العين، واحترم عقدي مع الفريق الإماراتي، والنادي على رأسي”.

وعن تتويج العين بدوري أبطال آسيا قال: “ألف مبروك للجماهير واللاعبين ودولة الإمارات البطولة، والقادم أفضل، وأشكر كل من ساند سفيان رحيمي”.

وتُوج سفيان رحيمي بجائزتين وهما الهداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن فريق العين الإماراتي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه، وكان أول لقب حصده في عام 2003.