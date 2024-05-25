جلسة علاجية لـ مالكوم وانتظام الشهراني في تدريبات الهلال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الوحدة في ختام بطولة الدوري.

ويستعد الهلال لمواجهة الوحدة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

واشتمل مران الهلال اليوم على تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات تكنيكية، ومناورة فنية.

وشارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها الفترة الماضية.

أما مالكوم فيليب خضع لجلسة علاجية وتدريبات لياقية في صالة الإعداد البدني، وذلك بعد شعوره بألم في الركبة خلال مباراة الطائي الماضية.

وفاز الهلال على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسيختتم الهلال تدريباته غدًا الأحد، في تمام السادسة مساءً، استعدادًا لمواجهة الوحدة في ختام بطولة الدوري، التي يرغب الزعيم في إنهاءها دون هزيمة.

ونجح الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.