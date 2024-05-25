تركي آل الشيخ يهنئ الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

‏حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على توجيه التهنئة للنادي الأهلي بعد حصده لقب دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، على حساب الترجي التونسي، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الإياب اليوم، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر تركي آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الأهلي بطل إفريقيا، للقارة كبير واحد”.

الجدير بالذكر، أن الأهلي الأكثر حصدًا للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 12 لقبًا، حيث فاز الأحمر بهم في الأعوام التالية 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.