باير ليفركوزن يحصد لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه

نجح فريق باير ليفركوزن بقيادة الإسباني تشابي ألونسو، في حصد بطولة كأس ألمانيا، اليوم السبت بعد الفوز على كايزر سلاوتن بهدف دون رد.

واستضاف ملعب أولمبيك برلين، أحداث مباراة باير ليفركوزن وكايزر سلاوتن، في نهائي كأس ألمانيا.

وسجل جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن هدف فوز فريقه في المباراة أمام كايزر سلاوتن في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز فقد حصد باير ليفركوزن لقب بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن كان قد توج بلقب لدوري الألماني لهذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما فاز على فيردر بريمن في الجولة التاسعة والعشرين، وأنهى الموسم دون هزيمة لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني.