التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالتعادل السلبي بين الفريقين، في بطولة الدوري الإسباني.

وواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الليجا.

وشهدت المباراة مشاركة توني كروس، حتى الدقيقة 86، في المباراة التي تعد الأخيرة له مع ريال مدريد، حيث أعلن اللاعب اعتزاله بعد منافسات يورو 2024.

وبهذا التعادل حصد كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 95 نقطة، وكان الفريق الملكي قد تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه.

فيما يأتي ريال بيتيس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 57 نقطة، جمعهم من خوضه 38 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 15 مباراة، وخسر في 9 مواجهات.