حارس العين: بعد مباراتنا مع النصر شعرت بحصولنا على لقب دوري أبطال آسيا

عبر خالد عيسى حارس مرمى فريق العين الإماراتي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الفريق سيتوج باللقب الآسيوي بعد مواجهة النصر.

وتُوج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا اليوم السبت، بعد الفوز على يوكوهاما مارينوس، بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب الدور النهائي.

والتقى العين مع يوكوهاما مارينوس على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في المباراة التي حظيت بحضور جماهيري كبير.

وقال حارس العين في تصريحات لقناة “SSC”: “ألف مبروك لشعب الإمارات، والجماهير تستحق الفرحة بتتويجنا بلقب دوري أبطال آسيا”.

وأختتم: “بعد مباراتنا مع النصر، وبالتحديد مباراة الذهاب، شعرت بأننا سنصل إلى بعيدًا في البطولة وسنتوج بها”.

جدير بالذكر أن فريق العين الإماراتي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه، وكان أول لقب حصده في عام 2003.