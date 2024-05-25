غياب ثنائي الأهلي عن مباراة الفيحاء بسبب الإصابة

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الفيحاء في ختام بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء غدًا الإثنين، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصلفي الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الأهلي سيفقد الثنائي الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان ماكسيمان، في مباراة الفيحاء

ويعاني محرز من الإصابة في الركبة اليسرى، بينما أصيب ماكسيمان في العضلة الخلفية، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة أكس.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 62 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 7 لقاءات.