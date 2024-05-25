نجم الهلال يقترب من المشاركة في مباراة النصر

اقترب البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال من المشاركة في مباراة النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن من المتوقع تخلص مالكوم من آلام الركبة قبل المباراة المرتقبة أمام النصر بفترة كافية.

وأشارت الرياضية بأن اللاعب يخضع إلى جلسات استشفائية داخل عيادة النادي خلال الفترة الحالية، من أجل التعافي من الآلآم التي يعاني منها.

وأكد الرياضية إلى أن الجهاز الطبي، سيحاول إعادة مالكوم إلى التدريبات استعدادًا لمواجهة النصر، التي لم يُعلن عن موعدها حتى الآن.

وأوضحت الرياضية إلى أن حالة مالكوم مطمئنة، وبأن رئيس الجهاز الطبي للهلال، قرار دخوله التدريبات خلال مدة لا تزيد عن يومين.

وكان مالكون تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الطائي الأخيرة في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي.

وفاز الهلال على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الوحدة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.