انطلاق المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل في الرياض

انطلقت اليوم فعاليات “المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل” في دورته الجديدة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر المعرض حتى 28 مايو 2024.

ويعد المعرض حدثاً هاماً يجمع العديد من المشاركين المحليين والدوليين ومختلف الشركات والمنظمات المتخصصة في مجال الإعاقة والتأهيل من جميع أنحاء العالم.

مشاركة واسعة

يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعاقة والتأهيل، لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشارك في المعرض عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

فرصة استثنائية

يوفر المعرض فرصة استثنائية للأفراد ذوي الإعاقة وعائلاتهم من الإطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات التي تساعدهم على عيش حياة كريمة ومستقلة.

كما يتيح المعرض فرصة التعرف على آخر الأبحاث والدراسات حول الإعاقة والتأهيل، والتواصل مع المختصين في هذا المجال.