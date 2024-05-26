“أديس” تواصل توسعها بالكويت وتفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية بـ 2.42 مليار ريال

تواصل شركة أديس القابضة توسعها في الكويت، حيث فازت بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية، بقيمة تصل إلى نحو 2.42 مليار ريال.

وأعلنت “أديس” في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الأحد عن فوز شركتها التابعة بعقود تشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت (KOC)، وتقدر القيمة المتراكمة للعقد شاملاً المدة المؤكدة وفترة التمديد الاختياري بنحو 2.42 مليار ريال.

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وأوضحت الشركة إن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل 4 من منصات الشركة العاملة حاليًا في الكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين، مشيرة إلى أن جميع العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة 3 آلاف حصان، وهو ما يمثل قطاعاً متنامياً شديد التخصص بالكويت.

وذكرت الشركة في بيانها، أنه يتوقع أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 وتمتد لمدة مؤكدة تبلغ 5 سنوات مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.