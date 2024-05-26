شاحنات مساعدات تبدأ بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة

قال خالد زايد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء إن شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومن المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات منها أربع شاحنات وقود إلى غزة اليوم الأحد.

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن شاحنات مساعدات إنسانية وصلت إلى معبر كرم أبو سالم، قادمة من معبر رفح، وبدأت في الدخول إلى قطاع غزة. وأكد مسؤول بالهلال الأحمر دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات بينها 4 شاحنات وقود إلى غزة اليوم.