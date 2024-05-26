5 أعشاب فعّالة لتنقية الدم وتطهير الجسم من السموم

يُعدّ تطهير الجسم من السموم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة ونشاط وحيوية.

ولحسن الحظ، تُقدم الطبيعة العديد من الأعشاب التي تُساعد على تنقية الدم وتعزيز وظائف الكبد والكلى، مما يُساهم في إزالة السموم من الجسم بشكل فعال.

فيما يلي 5 من أهم الأعشاب الفعّالة في هذا المجال، بحسب ما نشره موقع WIO News:

1. الكركم:

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يُساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات في الجسم.

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يُعدّ مضادًا قويًا للأكسدة يُساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة.

2. الهندباء:

تُعرف الهندباء بخصائصها المُدرّة للبول، مما يُساعد على طرد السموم من الجسم عن طريق الكلى.

تُساعد الهندباء أيضًا على دعم وظائف الكبد، مما يُعزّز قدرته على إزالة السموم من الدم.

3. برسيم المروج:

يُساعد برسيم المروج على ترقيق الدم ومنع تجلطه، مما يُحسّن من تدفق الدم ويُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي برسيم المروج على مركبات الفلافونويد، التي تُساعد على تحييد الجذور الحرة ودعم وظائف الكبد.

4. النيم:

يُعرف النيم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله عشبًا قويًا لتنقية الدم.

يُساعد النيم أيضًا على تحفيز الجهاز المناعي ودعم وظائف الكبد.

5. شوك الحليب:

يُشتهر شوك الحليب بقدرته على دعم صحة الكبد، وهو أمر بالغ الأهمية لتنقية الدم من السموم.

يحتوي شوك الحليب على مركب السيليمارين، الذي يُساعد على حماية خلايا الكبد وإصلاحها.