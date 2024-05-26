“السوق المالية” توافق على زيادرة رأس مال “توبي” بنسبة 100%

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “توبي”، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية، بشأن طلبها زيادة رأس المال بنسبة 100%.

وأوضحت “توبي” في بيان عبر “تداول السعودية” أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في 23 مايو الجاري، بشأن زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن ذلك عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.