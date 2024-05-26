التجارة تستدعي 357 مركبة من فورد “Explorer” بسبب عيب خطير

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، استدعاء 357 مركبة من فورد “Explorer – 2020 – 2022” لاحتمالية انكسار مسمار التثبيت الأفقي للمحور الخلفي.

وقالت في منشور عبر منصة “إكس”: “قد يؤدي إلى انفصال عمود توجيه المركبة مما يزيد خطر وقوع حادث”.