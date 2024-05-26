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فريق التحرير

26 مايو 2024

“تاسي” ينخفض 1.21% في أولى جلسات الأسبوع

اقتصاد
“تاسي” ينخفض 1.21% في أولى جلسات الأسبوع تداول

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسات بداية الأسبوع اليوم الأحد، منخفضًا 145.35 نقطة بنسبة 1.21%، وأغلق عند مستوى 11,850.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 164.9 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت أكثر من 4.37 مليار ريال، عبر تنفيذ 372.9 ألف صفقة.

الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وارتفع سهم 55 شركة خلال جلسة اليوم، فيما انخفض سهم 166 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغ 234 شركة.

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وجاءت شركات بوبا العربية والأسماك ورعاية وأم آي سي وأنابيب، في قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 4.79 إلى 2.65%، فيما كانت شركات الباحة والصناعات الكهربائية ومعادن والسعودي الألماني الصحية وبدجت السعودية، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 7.14 إلى 3.99%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الأحد على تراجع 41.38 نقطة، وبنسبة 0.16%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 26638.19 نقطة.

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