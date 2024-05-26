4 أشياء يرفض “أصحاب الملايين” الإنفاق عليها: نحافظ على أموالنا

يتبع الأثرياء العديد من العادات الخاصة بالإنفاق بهدف الحفاظ على ثرواتهم، وتجنب عمليات الإنفاق دون تمييز.

ونشرت شبكة “CNBC” الأمريكية تقريرًا حول أراء ما وصقتهم بـ”أصحاب الملايين” حول الأشياء التي يرفضون الإنفاق عليها للحفاظ على أموالهم.

وقالت الشبكة الأمريكية: “بالنسبة للبعض يعد التوفير أمرًا أقرب إلى اللعبة، حيث قال أحد الأثرياء إنه أمر ممتع حقًا أن تكون قادرًا على شراء شيء ما ثم تختار عدم القيام بذلك.

ورصدت أراء عدد من “أصحاب الملايين” في الأشياء التي يرفضون الإنفاق عليها، حتى وإن بدت أمرًا طبيعيًا لهم.

1- التسوق

قال جوناثان سانشيز، مليونير ومؤسس شركة “Parent Portfolio” العالمية للتأمين، إنه يرصد ميزانية منخفضة للملابس، موضحًا: “أنا لا أفكر في ملابسي.. أحتفظ بخزانة صغيرة من الملابس البسيطة، فإذا كنت أرتدي ملابس غير رسمية، سأرتدي الجينز الأزرق مع قميص، وإذا كنت سأحضر حدثًا رسميًا، فسوف أرتدي بدلة وربطة عنق”.

وأشار إلى أن ذلك يسمح له بتجنب إغراء الإنفاق على الملابس الجديدة البراقة أو الأزياء التي يمكن التخلص منها.

وتابع: “أنا لا أشتري سلعًا جديدة إلا عندما أحتاج إلى استبدال الملابس التي بها ثقوب مثلًا”.

2- التأمينات المستمرة

قال ستيف أدكوك مليونير أمريكي، :”شيء واحد لن تراني أنفق عليه أبدًا وهي الضمانات ممتدة على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من المتاجر الكبيرة”.

وأضاف: “ربما لن تستخدمه لكنه مجرد ربح إضافي للمتجر وبدلاً من المطالبة بالضمان يمكن وضع القليل من المال في صندوق الطوارئ الخاص بي كل شهر لتغطية الإصلاحات، وعندما ينكسر أحد الأجهزة يكون لدي الأموال اللازمة لإصلاحها، وإذا ظل صالحًا للأبد فيمكنني إنفاق المال في مجالات أخرى”.

3- الكحول باهظ الثمن

قال جيم كريمر، مليونير أيضًا، إنه نشأ على يد الآباء المقتصدين الذين لم يسمحوا لأطفالهم بطلب المشروبات الغازية في المطعم حتى يأتي الطعام.

وأوضح أنه كشخص بالغ يتخذ نهجًا مقتصدًا مماثلًا عندما يتعلق الأمر بالمشروبات المخصصة للبالغين، وهو عدم الإنفاق على شيء لن يدوم.

وتابع: “عندما أرى زجاجة من النبيذ سعرها 500 دولار، أقول: يا لها من مضيعة.. لماذا لا تذهب لشراء سترة جميلة؟ هل يمكنك تخيل نوع السترة التي يمكنك الحصول عليها مقابل ذلك؟ 500 دولار؟ يمكنك الحصول على سترتين رائعتين”.

4- الملابس الرياضية

تساءلت برناديت جوي، رئيسة شركة “Crush Your Money goals” للتمويل،: “لماذا تنفق على شيء باهظ الثمن عندما يكون الشيء المجاني مفيدًا أيضًا؟ ذلك يتعلق بملابس التمرين”.

وتابعت: “بفضل ظهور صناعة الألعاب الرياضية، يبدو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في بعض الأحيان أشبه بعرض أزياء أكثر من كونه روتينًا للياقة البدنية.

وأضافت: “بما أنني أذهب إلى العديد من المؤتمرات والفعاليات سنويًا فسأكون سعيدة بارتداء تلك القمصان المجانية في دروس رقص اليوغا الخاصة بي بدلاً من إنفاق المال على ملابس التمرين الرياضي”.