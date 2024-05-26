بدء التسجيل العقاري في 7 مناطق بالرياض ومكة.. الطريقة والشروط

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية، تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، ويستمر التسجيل حتى نهاية 29 أغسطس 2024م.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض هي: “حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفاء”، فيما تتضمن الأحياء المستهدفة في مدينة مكة المكرمة جزءًا من حي الصفوة، وجزءًا من حي دار السلام، وجزءًا من حي الهجرة، ومشروع “ذاخر” ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع “مسار مكة” القسم الأول، ويشمل جزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي.

وأكدت أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199022، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

يُذكر أنّه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه.

بالإضافة إلى “رقم عقار” مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

المرحلة الثالثة من رحلة “السجل العقاري”

وكانت الهيئة، قد أعلنت عن 7 مناطق مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 28 مارس 2024.

وضمت هذه المرحلة 368.565 قطعة عقارية في 48 حياً بإجمالي مساحة تصل إلى 910.27 كلم مربع في المدن الثلاث.

وأكدت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وتُعد المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن.

وتضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء على النحو الآتي: خمس مناطق في مدينة الرياض تضم 46 حياً هي: حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان”.

كما تضم الأحياء: “الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية.

أما المنطقة السادسة فتضم حي الشعلة في مدينة الدمام، والمنطقة السابعة تضم حي العاقول في المدينة المنورة.

خطوات تسجيل العقارات إلكترونيًا على منصة السجل العقاري

-الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة السجل العقاري.

-تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

-يُمكن التسجيل من خلال الحساب الخاص بك في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

– إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف المحمول الخاص بك

– الضغط على الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدمة السجل العقاري.

– الضغط أيضاً على الانتقال إلى الخدمة.

– اختيار التسجيل الأول للعقار الخاص بك.

-إدخال رقم العقار الذي تريد أن تقوم بتسجيله.

-إدخال البيانات التي تكون مطلوبة منك وكتابتها بشكل صحيح.

-تحديد الموقع الذي يخص العقار على الخريطة التي تظهر أمامك.

-إدخال المستندات والأوراق التي تطلب منك والتأكد من صحة البيانات التي تقوم بإدخالها.

-الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

-ظهور إشعار للمستخدم يفيد نجاح العملية التي قمت بالتقديم فيها.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقار

-صورة من وثيقة إثبات ملكية العقار الذي تريد أن تقوم بتسجيله.

-رقم عقد ملكية العقار.

-مستندات إثبات الحقوق العينية التي تخص العقار.

-تقوم بتقديم أوراق البناء الخاصة بالعقار، ورخص الهدم أيضا.

-صورة من المخططات الهندسية التي تخص العقار.