12 مصابًا في اضطرابات هوائية على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية القطرية

أعلن مطار دبلن الدولي، اليوم الأحد، أن 12 شخصًا أصيبوا خلال رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى أيرلندا. وأكد المطار أن الطائرة هبطت بسلام وفي الموعد المحدد.

هبطت الرحلة QR017، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر، قبل قليل من الساعة 1 ظهرًا بتوقيت دبلن (12 ظهرًا بتوقيت غرينتش).

وأوضح مطار دبلن، في بيان، أن خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ، استقبلت الطائرة عند الهبوط. وجاء ذلك بعد أن أبلغ 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم عن إصابات نتيجة اضطراب الطائرة أثناء تحليقها فوق تركيا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.