ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ويدخل الاستغلال الفردي لأي من المعادن أو الرواسب لغرض ممارسة الهوايات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ضمن الممارسات التي تُجَرّم، وتُطَبّق العقوبات المعلنة بشأنها.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن عقوبة استغلال الرواسب لغرض بيعها، أو الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة “أ” أو استغلالها دون ترخيص، هي السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة.

وأشارت إلى أن ‏التعدين، عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، وأي نشاط تعديني.