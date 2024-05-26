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فريق التحرير

26 مايو 2024

دراسة: صعود السلالم يُطيل العمر ويُقلل خطر أمراض القلب

منوعات
دراسة: صعود السلالم يُطيل العمر ويُقلل خطر أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة عن فائدة صحية إضافية لصعود السلالم، ذلك التمرين البسيط الذي يُمكن ممارسته بسهولة في أي مكان.

ووجدت الدراسة، التي شملت ما يقرب من 500 ألف شخص، أن صعود السلالم بانتظام يُقلل من خطر الوفاة لأي سبب، كما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتُعدّ هذه أول مراجعة منهجية وتحليل شامل يُركز على العلاقة بين صعود السلالم كشكل من أشكال النشاط البدني ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدكتورة صوفي بادوك، الطبيبة في جامعة إيست أنجليا ونورفولك وجامعة نورويتش ببريطانيا، مؤلفة الدراسة الرئيسية، أن “الخمول البدني يُعدّ عاملًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وننصح بزيادة النشاط البدني قدر الإمكان.”

وأظهرت الدراسة، التي عُرضت في “مؤتمر الجمعية الأوروبية للوقاية من أمراض القلب”، أن الأشخاص الذين صعدوا السلالم بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 24% للوفاة لأي سبب، مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون السلالم.

كما انخفضت لديهم فرصة الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%.

وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

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