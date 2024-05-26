في مباراته الأخيرة.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن تشكيل الفريق أمام إشبيلية، في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان، أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة الأخيرة من بطولة الليجا.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة تشافي هيرنانديز، مع فريق برشلونة، وذلك بعد الإعلان عن إقالته من منصب المدير الفني بشكل رسمي، يوم الجمعة الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 82 نقطة في رصيده، فيما يتواجد إشبيلية في المرتبة الرابعة عشر ويملك 41 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: إينجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيدري، فيرمين جوندوجان، أندرياس كريستنسن، جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.