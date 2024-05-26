منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 متبرع بالأعضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن عبدالله بن صالح الذيابي الرشيدي، إبراهيم بن قبلان بن سويلم البراك الرشيدي، أحمد بن حسن بن موسى آل قعود الزهراني، أحمد بن خلف بن لافي العزامي الشراري، أحمد بن رويشد بن مناور عبدي الشمري، أحمد بن عباس بن أحمد الباز، أحمد بن محمود بن صالح الدعيجي، أحمد بن عبدالرحمن بن وصل المشدق، أسامة بن عطية بن حامد العمري الزهراني، أحمد بن جايز بن علي النعيم الشراري، أحمد بن زعال بن جدوع المضياني العنزي، بدر بن حسين بن قصب الربيعيه الشمري، بندر بن سعود بن عبيد الغبيوي العتيبي، تركي بن جابر ابن عميش آل الحوير القحطاني، ثامر بن محمد بن عيسى آل شهاب، حاتم بن حمود بن علي السليمي العطوي، حسن بن محمد بن يحي والبي، حمد بن حسين بن زميع آل شعلة القحطاني، حمود بن يحي بن محمد مشهور حمدي،

كما ضمت القائمة: خالد بن عبيد بن جار الله الشلاقي الشمري، خالد بن محمد بن جربوع الفدعاني العنزي، ياسر بن محمد بن عبد الله العبيد، راكان بن حمد بن علي الدخيل، راكان بن علي بن أحمد آل سعيد، رائد بن ناحي بن سماح الفليحاني الشراري، رباح بن عبد الله بن رباح الرباح، سالم بن حمد بن عبدالله العبد اللطيف، سالم بن ناصر بن سعود السيف، سامي بن فيحان بن هلال العوفي الحربي، سبيل بن صالح بن سبيل السعدي، سعد بن محمد بن راشد الصبيح الخالدي، سعد بن مدعث بن محمد البرازي السهلي، سعود بن شبنان بن عبد الله آل جرو القحطاني، سعود بن مطلق بن عجب الذيابي العتيبي، سعيد بن منيف بن محمد الرساسمة الشهراني، سلطان بن أحمد بن محسن آل عصابة عسيري، سلمان بن السندي بن صخيل الشلاقي الشمري، سلمان بن عصام بن صالح باسودان، سمير بن أحمد بن عوض الدهيسي المالكي، شہاب بن عبد القادر بن أحمد بن حسن أبو طربوش.

إلى جانب، صادق بن حجي بن طاهر الطريفي، علي بن حسين ابن صالح آل عانم، عبد الإله بن سليمان بن ناجم اليتيمي العبدلي، عبدالرحمن بن حسين بن مسعود المشنوي الفيفي، عبد الرحمن بن حمود بن نافع الفحص العنزي، عبد الرحمن بن غايب بن سالم الشريهي الشمري، عبد الرحمن بن فريح بن شاهر الرفاعي، عبد الرحمن بن مسفر بن عبد الله الفهمي الزهراني، عبد الرحمن بن ناصر بن فهد المدرع القحطاني، عبد العزيز مسعود محمود العيسى، عبد العزيز بن سعد بن صقر العصيمي، عبد العزيز بن عبد الحفيظ بن عبد العزيز المغربي، عبد العزيز بن عبده بن علي خرمي، عبد الغني بن مهناء بن وصل الله الحرازي، عبد اللطيف بن طفاف بن زاهر السويدي الزهراني، عبد الله بن جبريل بن حسن حكمي، عبد الله بن راشد بن ناصر العزه السبيعي، عبد الله بن رشيد بن عبدالله الجربوع، عبدالله بن صبيح بن مسير النماصي الشمري، عبدالله بن علي بن عبدالرحمن آل محرق الشهراني.

وشملت القائمة أيضاً عبدالله بن محمد بن أبو طالب حكمي، عبد الله بن محمد بن سعود المضيبري الرشيدي، عبدالله بن محمد بن علي الشويش، عبدالله بن مفرح بن سعد الدوسري، عبد الله بن ملفي بن فايز الغيداني الحربي، عبد المجيد بن فايز بن عثمان الفائز، عبد المجيد بن مبارك بن عبدالله آل عبيد السهلي، عبد المحسن بن مليح بن صالح المساعد، عدنان بن عواض بن عبدالله السالمي، عزيز بن علي بن حمود آل حنيش، علي بن إبراهيم بن علي آل حمزة، علي بن أحمد بن علي آل مانع، علي بن حسين بن علي الياسين، علي بن حمد بن علي المرداس، علي بن سالم بن صالح الصيعري، علي بن عامر بن غيلان اليابسي المطيري، عيد بن ذيب ابن عيد الروقي العتيبي، فارس بن جزاء بن جهز العمري الحربي، فالح بن سعيد بن علي الأسمري، فرحان بن حسن بن سالم الخالدي المالكي، فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز العمري، فهد بن عبد الله بن قيمان نجمي، فهد بن عيوش بن عبد الله السهلي، فهد بن عواد بن معوض الخشماني البلوي، فهد بن عواض بن عيسى الثبيتي، فهد بن عوض بن أحمد العدواني الزهراني، فهد بن مخلف بن غياض السبيعي العنزي، فهيد بن جمعان بن سعد الحراجين، فيصل بن جبر بن ساعد الجحدلي، فيصل بن جمعان بن غانم البناقي، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز القاسم، فيصل بن محمد بن علي آل هشل الغامدي.

بالإضافة إلى فيصل بن مقعد بن سالم القثامي العتيبي، كمال بن عبد الفتاح بن عبد المجيد خان سمر قندي، لؤي بن يوسف بن عبدالله آل سعيد، ماجد بن أحمد بن مساوي أزيبي، ماجد بن طارق بن عبد الله الفقيه الغامدي، ماجد بن محمد بن عبدالله الزوري، ماجد بن معيوف بن أحمد الحسيكي الحارثي، مانع بن محمد بن مانع آل عايد القحطاني، ماهر بن عبد الله بن حسن الناصر، محجوب بن علي بن حمد شقيمي، محمد بن أحمد بن محمد آل زهير البارقي، محمد بن حمد بن محمد آل بعتج، محمد بن خميس بن عواد الدرويش الحازمي، محمد بن سالم بن حويل العوينان الرويلي، محمد بن سعد بن عبد الله الأصنج الدوسري، محمد بن سعد بن محمد الجمعة، محمد بن صالح بن عبدالله العودة الفضلي، محمد بن ضعيان بن مفرس بن باين العتيبي، محمد بن عايض بن علي آل مانع، محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحصان، محمد بن عبد الله بن عوده العويضة الخالدي، محمد بن عبدالله بن سالم آل صافي الشمراني، محمد بن عبد الله بن محمد آل بقيري الغامدي، محمد بن عبدالله بن قاسم القاسم القحطاني، محمد بن عبد المحسن بن محمد آل مانع القحطاني، محمد بن علي بن محمد مسملي، محمد بن علي بن شفيان المسيميري، محمد بن فالح بن محمد الشرافاء الدوسري، محمد بن محيميد بن محمد العمري الحربي، محمد بن ناصر بن عبدالله الشهابلة، مسفر بن عيظة بن مسفر الخريصي الزهراني، مشاري بن مساعد بن علي الزهراني، مشعل بن عبدالعزيز بن عوض الحربي، مصطفى بن محمد بن عبدالهادي الفردان، مصعب محمد بن ضعيان بن مفرس بن باين العتيبي، معاذ بن عبدالرحمن بن محمد الغريب، جبار بن مشلوي بن مفرح الحنشي الريثي، مقرن بن عطا الله بن شعف الحافي العتيبي، ممدوح بن عيد بن محمد الدبر العمراني، منصور بن محمد بن هلال العصيمي، مهدي بن محمد بن علي سرار الغباري، موسى بن أحمد بن محمد خولي عسيري، ناصر بن سعد بن مطر البراك، ناصر بن نوار بن عائض الشهراني، نبيل بن عائض بن محمد آل الشطرين الأسمري، هاني بن علي بن عبدالعزيز الحميد، هيثم بن يحي بن محمد قشيشي، ياسر بن عبد الكريم بن علي آل خلف، ياسر بن علي بن خرشان الخزمري الزهراني، يزيد بن محمد بن عبدالعزيز العقيل، مهند بن جبران بن علي يتيمي، أمجاد بنت يوسف بن طاهر الحمد.

إلى جانب، أمل بنت يوسف عبد الحميد يوسف مسكي، آمنة بنت مشعل بن عوض الميموني المطيري، أمينة بنت سالم بن مسلم الرحيلي، أماني بنت سعد بن ثابت آل ثابت، أمجاد بنت حسن بن شرف الغموي المتعاني، أمل بنت أحمد بن محي المنتشري ، أميرة بنت صالح بن علي التركي، تغريد بنت عبيد بن مفلح العفيلي الشمري، تغريد بنت قاسم بن أحمد كعبي، تمنيه بنت محمد بن مرعي الفقيهي عسيري، حصة بنت جيبان بن علي حريصي، حمودة بنت حسن بن أبكر عربون، حياة بنت أحمد بن حسن العوضة العمري، خلود بنت عبد الله بن خضير مسحلي، خلود بنت موسي بن فارس الدبيسي الجهني، ربى بنت سعد بن محمد آل زايد السهلي، رفعة بنت عبدالهادي بن محمد العرجاني، روان بنت علي بن محمد عقيشي، ريم بنت عبد الله بن محمد الكلثمي الشهري، ريناد بنت جوهر الراوي الرويلي، سارة بنت عبد العزيز بن علي الدرعاني الشهراني، سارة بنت عبدالله بن محمد أبو حيمد، سكينة بنت عبد الله بن طاهر العلي، سميرة بنت محمد علي بن أحمد وهبو، عالية بنت حسن بن يحي بن عياشي مجرشي، عائشة بنت أحمد بن علي مدبش، عائشة بنت محمد بن سالم المجيدير المسعودي، عبير بنت حامد بن عواد القرعاني الحويطي، عبير بنت علي بن حسين القرينة، عفاف بنت دخيل الله بن عيضه الربيعي، غرام بنت سعيد بن محمد المالكي، فاطمة بنت خالد بن عبد العزيز بن حميد، فاطمة بنت محمد بن محمد طراد هزازي، رويدا بنت علي بن محمد صيالي مجرشي، فوزية بنت عامر بن أحمد آل قمشور الأسمري، لولوة بنت فرحان بن رشيد الأسلمي الشمري، مرام بنت حسن بن عبد الله العطية، مرام بنت رغيان بن عيادة الشمري، مها بنت حسين بن محمد برعي، مها بنت سعد بن سعيد آل مانع القرني.

وأيضاً، مها بنت سليمان بن راضي الحمد، مها بنت يحي بن محمد دوم مدخلي، رهف بنت معوض بن شداد الحيسوني الحربي، نجاح بنت دهيس بن بركي العصيمي العتيبي، ندى بنت يحي بن شوكان الحدري، نوال بنت بريك بن جمعان القرشي، نورة بنت حمود بن عبد الرحمن الخضير، نورة بنت عبد العزيز بن محمد النافع، نوف بنت بندر بن كريم الخياري الرشيدي، هاجر بنت سعد بن محمد آل ظافر الأحمري، هبه بنت فلاح بن حميد الطياري، هدى بنت عطية ابن محمد الغامدي، ولاء بنت حسن بن أحمد فقيه، أشواق بنت أحمد بن عيظة آل رميح الزهراني، الجوري سلطان بن عودة بن شنوف الأسلمي الشمري، علياء بنت مسفر بن علي المسعري الدوسري.