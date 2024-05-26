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26 مايو 2024

استكمالاً لاجتماع الرياض.. اللجنة الوزارية تتفق في بروكسل على ضرورة وقف فوري لحرب غزة والعمل على حل الدولتين

دوليات
استكمالاً لاجتماع الرياض.. اللجنة الوزارية تتفق في بروكسل على ضرورة وقف فوري لحرب غزة والعمل على حل الدولتين

ترأس الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، بالتعاون مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

عُقد الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأحد؛ لبحث الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، الدنمارك، مصر، ألمانيا، إندونيسيا، إيرلندا، الأردن، لاتفيا، البرتغال، قطر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، فلسطين، السويد، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، بريطانيا، ومنظمة التعاون الإسلامي.

أعرب الحضور خلال الاجتماع عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

ناقش الاجتماع الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي يدعم حلًا مستدامًا للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وشدد المجتمعون على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة.

ويهدف هذا النهج إلى تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز أمن المنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

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