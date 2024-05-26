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26 مايو 2024

جالطة سراي بطلًا للدوري التركي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه

رياضة
جالطة سراي بطلًا للدوري التركي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه

نجح فريق جالطة سراي في حصد لقب الدوري التركي لهذا الموسم، وذلك بعدما فاز على قونيا سبور اليوم الأحد.

وفاز جالطة سراي على نظيره قونيا سبور بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة والثلاثين والختامية لبطولة الدوري التركي.

وسجل ثلاثية جالطة سراي كلا من ماورو إيكاردي بواقع هدفين في الدقيقتين 29 و51، وبيركان كوتلو في الدقيقة 53.

فيما سجل لوكا بريب لاعب قونيا سبور هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام جالطة سراي في الدقيقة 78.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى النقطة 102، متصدرًا جدول ترتيب الدوري التركي، وبفارق 3 نقاط عن فناربخشة الوصيف.

بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند النقطة 41 متواجدًا في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري التركي.

وبهذا فقد حصد جالطة سراي لقب بطولة الدوري التركي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، والثانية على التوالي.

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