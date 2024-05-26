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فريق التحرير

26 مايو 2024

الجامعات السعودية تلزم الطلاب بالزي الرسمي.. خطوة متجددة نحو تعزيز الهوية الوطنية

محليات
الجامعات السعودية تلزم الطلاب بالزي الرسمي.. خطوة متجددة نحو تعزيز الهوية الوطنية

بدأت الجامعات الحكومية إلزام طلابها بارتداء الزي السعودي الرسمي “الثوب، الشماغ، العقال”، تأكيداً على الهوية الوطنية وتعزيزاً للانتماء الوطني.

ومنها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة القصيم وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى.

يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتأكيد التزام طلبة الجامعات الحكومية بالزي السعودي.

وشدَّدت الجامعات على أهمية التزام الطلاب بالزي أثناء الوجود داخل الحرم الجامعي، في المحاضرات والقاعات الدراسية، أو خلال المراجعات لأيِّ إدارة أو قسم أو فرع في الجامعة.

ويستثني القرار الجديد طلبة التخصصات التي تتطلب زيّاً موحداً غير الزي السعودي، وهي التخصصات الصحية والهندسية والتربية البدنية والفنية وعلوم الأغذية والزراعة وغيرها.

وسبق أن شددت تعليمات صادرة من جهات عليا، أخيراً، على جميع الجهات الحكومية إلزام منسوبيها السعوديِّين المدنيِّين بالزي الوطني منذ دخولهم مقار عملهم حتَّى خروجهم، ما عدا مَن تقتضي طبيعة عملهم لبس زي مهني مُعيَّن.

وأكدت التعليمات أن تقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية بذلك.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وعدم مخالفة ذلك، بعد رصد مخالفات عديدة لاسيما في التخصصات التي لا تحتاج إلى زي محدد.

محاولات سابقة لتطبيق القرار

وشهدت السنوات الماضية العديد من المحاولات لتطبيق قرار الزي السعودي على طلاب الجامعات.

في 2019 وجه وزير التعليم السابق الدكتور حمد آل الشيخ، كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني، مضمنا في تعميمه التأكيد على التزام طلبة الجامعات الحكومية والأهلية بالزي السعودي.

ووجّه آل الشيخ تعميمه استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 2912 في 16/1/ 1440 (2018)، القاضي بالتأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بالاهتمام بقيم التعليم وتعزيز الانتماء الوطني،

وفي عام 2021، تمّ تجديد التأكيد على ضرورة التزام الطلاب بالزي السعودي، ولكن واجهت هذه الجهود أيضًا مقاومة من بعض الطلاب والجامعات.

يذكر أن عدداً من الجامعات كانت لا تلزم طلابها بالزي السعودي الرسمي، بل إن بعضها لم تضف ذلك في لوائحها الخاصة بانضباط الطلاب، بيد أن هذا القرار سيلزمهم بتطبيق ذلك وحث الطلاب عليه.

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