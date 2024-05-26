لجنة الانضباط والأخلاق توقع عقوبة على لاعب النصر ومدرب الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن العقوبات التي وقعت على إيميرك لابورت لاعب النصر، اليوم الأحد.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب النصر مباراتين، بجانب تغريمه 20 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي، وذلك بسبب السلوك المشين تجاه لاعب فريق الرياض، في بطولة الدوري.

وفي ذات السياق وقعت اللجنة عقوبة مالية على مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، قدرها خمسة وأربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي، وذلك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام ضمك.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الاتحاد غدًا الإثنين، في الجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.