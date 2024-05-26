الأهلي يدرس ضم لاعب شتوتجارت الألماني

كشفت تقارير صحفية عن اللاعب المرشح للانضمام لنادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 62 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 7 لقاءات.

ووفقًا للحساب الرسمي لقنوات الكأس فأن الياباني هيروكي إيتو مدافع شتوتجارت الألماني، من اللاعبين المعروضين على إدارة الأهلي السعودي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك اللاعب الياباني مع فريق شتوتجارت في 29 مباراة هذا الموسم، صنع خلالهم هدفين بينما لم يسجل أي أهداف، في 2502 دقائق لعب.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فأن القيمة التسويقية الحالية للاعب إيتو هي 25 مليون يورو.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء غدًا الإثنين، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.