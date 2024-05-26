القيادة تهنئ رئيس فيتنام بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال تو لام، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال تو لام.

وعبّر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.