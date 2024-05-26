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26 مايو 2024

لاعب مانشستر يونايتد يعترف لأصدقائه بتفكيره في الانتقال إلى الدوري السعودي

رياضة
لاعب مانشستر يونايتد يعترف لأصدقائه بتفكيره في الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية بأن لاعب مانشستر يونايتد، كشف عن وجهته المقبلة، بعد الرحيل عن ناديه.

تُوج فريق مانشستر يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة ريليفو الإسبانية فأن اللاعب البرازيلي كاسيميرو، اعترف في عدة مناسبات للمقربين منه بأن مستقبله سيكون مرتبطًا بالدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الشبكة بأن كاسيميرو سينتظر في الوقت الحالي لمعرفة خريطة طريق مانشستر يونايتد فيما يتعلق بموقفه.

وستلعب الأهمية التي قد يتمتع بها للموسم المقبل دورًا رئيسيًا، فهو ليس سعيدًا تمامًا بدوره الحالي.

وأكدت الشبكة بأن نادي النصر يهتم بضم اللاعب، وللعب رفقة كريستيانو رونالدو، بلاعب ريال مدريد السابق.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الاتحاد غدًا الإثنين، في الجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.

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