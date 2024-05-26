الوجهة الأقرب لـ رومارينيو بعد رحيله عن الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة الأقرب للبرازيلي رومارينيو داسيلفا، لاعب الاتحاد بعد رحيله عن النمور.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 54 نقطة، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 11 مرة.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي نيوم السعودي اقترب من ضم رومارينيو لمدة موسمين، وبأن اللاعب أبدى موافقته على الانضمام لنادي.

وأشارت الرياضية إلى أن رومارينيو يفضل البقاء في السعودية على العروض الخليجية المقدمة له.

وكان فريق الاتحاد، قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره النصر غدًا الإثنين، في الجولة الختامية من بطولة دوري روشن السعودي.