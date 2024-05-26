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27 مايو 2024

برشلونة يختتم مشواره بالدوري بالفوز على إشبيلية

رياضة
برشلونة يختتم مشواره بالدوري بالفوز على إشبيلية

نجح فريق برشلونة في الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب رامون سانشيز بيزخوان، أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة الأخيرة من بطولة الليجا.

وسجل هدفي برشلونة كلا من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 15، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 59.

بينما أحرز يوسف النصيري لاعب إشبيلية هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام برشلونة في الدقيقة 31.

وبهذا فقد أنهى برشلونة مشواره في بطولة الدوري بالفوز، ورفع نقاطه إلى 85 نقطة، محتلًا بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف الريال بفارق 10 نقاط.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 41، متواجدًا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11، وخسر 17 لقاء خلال مشواره ببطولة الدوري.

جدير بالذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة تشافي هيرنانديز، مع فريق برشلونة، وذلك بعد الإعلان عن إقالته من منصب المدير الفني بشكل رسمي، يوم الجمعة الماضي.

 

 

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