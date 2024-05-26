خبير أسواق مال لـ”الوئام”: مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية سبب انخفاض أسعار النفط عالميًا

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 2.2%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلاً 2.9%.

وذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوبك”، أن من أهم العوامل التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام هو اقتراب السوق النفطية من حالة “Contango”، وهي الحالة التي ترتفع فيها قيمة العقود المستقبلية للنفط الخام عن قيمة العقود لأقرب شهر استحقاق، في ظل انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات الفورية، ومن ثم تبدأ شركات الطاقة في تخزين النفط.

يقول أحمد مُعطي، خبير أسواق المال: “إننا أمام تراجعات كبيرة ومتتالية في أسعار النفط من 90 دولارا للبرميل، إلى 82 مع نهاية الأسبوع”، موضحاً أن “السبب الرئيسي وراء ذلك، هو تخفيض “أوبك+” للإنتاج، مع تراجع معدلات النمو العالمية هذا العام والعام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدولي”.

ويرى أحمد مُعطي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “تراجع حدة الطلب على البترول وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة التعريفات الجمركية من واشنطن على بكين، كلها أسباب رئيسية في انخفاض أسعار النفط”.

ويذكر خبير أسواق المال أنه “رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، فإن الأمر لم يعد مؤثرًا على سعر النفط، بل على العكس، انخفض السعر في الأسواق”.

ويضيف مُعطي أن “من ضمن أسباب انخفاض أسعار النفط، البيانات القادمة من الولايات المتحدة التي تُشير إلى ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وبالتالي انعكس الأمر على الأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع نهاية الأسبوع الماضي”.

ويشير أحمد مُعطي إلى أن “مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اختار إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وتوقع خفض المعدلات 3 مرات في عام 2024، وبالذات مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار برميل النفط خلال الفترة المقبلة بين 75 و85 دولارا للبرميل”.