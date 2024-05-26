تأكد غياب نجم الاتحاد عن مواجهة النصر

تأكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام النصر، في مباراة اليوم بختام بطولة الدوري السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” فأنه تأكد غياب المصري أحمد حجازي عن مواجهة النصر بسبب الإصابة.

وأكدت الشرق الأوسط بأن حجازي كثف جلساته العلاجية رغبة منه بالمشاركة في الجولات الأخيرة من الموسم، إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 54 نقطة، حصيلة 33 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 11 مرة.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، حيث خاض 33 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.