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27 مايو 2024

استقرار نسبي في أسعار النفط مع ترقب اجتماع أوبك+

اقتصاد
استقرار نسبي في أسعار النفط مع ترقب اجتماع أوبك+ النفط

شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا اليوم الاثنين، حيث لم يرطأ تغير يذكر على الأسعار، وسط حالة من الترقب لاجتماع أوبك+ المقرر له يونيو المقبل، حيث يتوقع أن يبقى خلاله المنتجون على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

وبحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 82.23 دولار للبرميل، وزادت عقود أغسطس الأكثر تداولا 13 سنتًا إلى 81.97 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا إلى 77.85 دولار للبرميل.

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وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أعلنت يوم الجمعة الماضية أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو المقبل.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها.

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