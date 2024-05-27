“إيداع” تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الاثنين، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال، (07-04-2024) و (10-01-2024) المصدرة بتاريخ 19/11/1445هـ الموافق 27 مايو الحالي.

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وكانت “إيداع” أعلنت في 23 مايو الجاري، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (10-01-2019) و(12-04-2024) المصدرة بتاريخ 15/11/1445هـ الموافق 23 مايو الجاري.