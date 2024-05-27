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فريق التحرير

27 مايو 2024

الإبقاء على حل الدولتين

رأي الوئام
الإبقاء على حل الدولتين A general view taken from the Mount of Olives shows Jerusalem's Dome of the Rock with the rest of the holy city in the background on October 11, 2023, as the ferocious war between Israel and the Hamas movement further south enters its fifth day. Hamas has branded its coordinated land, air and sea offensive against Israel that began on October 7 "Operation Al-Aqsa Flood". (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

منذ أكثر من 20 عامًا قدمت السعودية مبادرة لإنهاء القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين وأصبحت تلك المبادرة بعد ذلك هي المبادرة العربية الوحيدة للسلام التي يتم تقديمها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل الوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي قادت السعودية الجهود العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان على غزة والإبقاء حل الدولتين فاعلاً باعتباره الضمانة الرئيسية لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وسعت اللجنة العربية الإسلامية التي تقودها المملكة إلى وضع العالم أمام مسؤوليته الإنسانية والدولية لوقف الحرب في غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية بشكل كامل، وبالفعل هناك بوادر تؤكد نجاح تلك المساعي حيث صوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية فيما اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين وهناك العديد من الدول الأخرى التي تنوي الاعتراف بفلسطين.

هذا الإجماع الدولي يؤكد أن العالم صار يدرك أهمية منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته من جهة ومن جهة أخرى يؤكد لإسرائيل أنها لا يمكن أن تقف ضد رغبة المجتمع الدولي الذي صار اليوم أكثر اتحادًا في مواجهة معسكر أصدقاء إسرائيل.

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